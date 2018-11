Corsi Apple per una didattica con il digitale, Med Store chiama a raccolta i docenti del futuro

Forte dell’esperienza decennale nel trasformare la didattica, Med Store, quale Apple Solution Expert Education, ha pubblicato un ricco calendario di eventi formativi gratuiti, dedicati agli insegnanti di ogni ordine e grado, studiati per scoprire come rivoluzionare l’esperienza didattica in aula, migliorando l’apprendimento degli alunni grazie ai prodotti Apple. Un nuovo programma di formazione professionale: sei corsi per nove città a partire dal 19 novembre fino al 21 dicembre 2018. Tra queste anche Ancona, nella sala corsi negozio Med Store corso Stamira 45/47.

Da Apple in Education fino allo storytelling digitale con Clips, passando per il montaggio video con iMovie, il coding con Swift Playground, scrivere e pubblicare un e-Book con Pages e comporre musica con GarageBand. Questi i temi dei corsi tenuti da docenti di scuola esperti nella didattica con il digitale e da Apple Distinguished Educator, veri e propri innovatori che aiutano altri insegnanti a scoprire nuovi modi di usare iPad e Mac per rendere l’apprendimento di ogni studente ancora più personale. Attraverso la pubblicazione di lezioni, corsi e libri, gli ADE condividono le migliori esperienze che hanno messo a punto, e sono veri leader nell’ambito dell’istruzione.

«L’insegnante è la fonte d’ispirazione per le generazioni future, in grado di rendere semplici le idee più complesse ed è naturale che sia sempre alla ricerca di nuovi modi per coinvolgere gli studenti. - dice Ubaldo Luciani, responsabile Education Med Store - Per questo abbiamo creato un ricco calendario di eventi formativi che possa fornire strumenti preziosi per l’insegnamento: suggerimenti, storie e nuove idee per una didattica sempre più innovativa. E da chi ottenere le informazioni migliori, se non da altri insegnanti? Abbiamo raccolto preziosi consigli dai colleghi che già li usano con successo e saranno loro stessi a salire in cattedra per condividere le best practices”.

CORSI IN PROGRAMMA. Apple in Education (scopri di più) Clips - Storytelling digitale super divertente iMovie - Montaggio video in classe The Incredible Code Machine - Come approcciarsi al coding con Swift Playground Pages - Scrivere e pubblicare un e-Book GarageBand - Musica per il tuoi ragazzi SEDI Ancona sala corsi negozio Med Store Corso Stamira 45/47