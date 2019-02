Corso di alta formazione per agenti e ufficiali di polizia locale

In occasione dei concorsi in fase di espletamento (Jesi) e per quelli in previsione di uscita (Ancona e Senigallia), l'UGL Polizia Locale Marche , organizza un corso di alta formazione aventi ad oggetto le materie del bando di concorso, in particolare: Codice della Strada, Infortunistica Stradale, Codice Penale, Tulps, Diritto Amministrativo e degli Enti Locali, TSO e ASO, Safety e Security ecc.il tutto aggiornato alla normativa vigente 2019.

Gli incontri si terranno dal 21 febbraio al 28 marzo a Falconara Marittima, presso la biblioteca Francescana in via Matteotti dalle 18 alle 20 e saranno tenuti da relatori plurilaureati provenienti dal settore. La figura dell'operatore di Polizia Locale sarà sempre più richiesta ed attuale, anche in previsione dell'applicazione della nuova normativa (Decreto Sicurezza) che attribuisce ai sindaci maggiori poteri, in quest'ottica, l'Ugl intende fornire gli strumenti informativi/formativi necessari ad una puntuale ed aggiornata formazione che a nostro avviso rappresenta la "medicina essenziale per chi intende intraprendere questa professione".

Per info cell 3401704079