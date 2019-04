Sospensione della contabilità economico-patrimoniale, Anci: «Fare presto il decreto»

ANCONA – L’accoglimento in conferenza Stato-città della richiesta di sospendere l’obbligo della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni “è un risultato importantissimo – ha detto il presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi – che aprirà la strada a una reale ed efficace semplificazione degli obblighi in capo alle amministrazioni dei piccoli comuni che non sono in gradi di assolvere complessi adempimenti per carenze di risorse umane come invece possono fare i grandi comuni e le città metropolitane”.

“Nel prendere atto del positivo atteggiamento del Governo e dell’incisiva azione dell’Anci – insiste Mangialardi, coordinatore nazionale dei presidenti delle Anci regionali – è tuttavia necessario considerare i tempi ristretti per un provvedimento che sospenda tale obbligo in vista della scadenza del 30 aprile per la presentazione degli atti”. Anci Marche insiste perché si arrivi all’emanazione del provvedimento di sospensione o alla proroga dell’adempimento contabile al prossimo mese di settembre così da evitare ai piccoli comuni sanzioni per inadempienza.