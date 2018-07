Confindustria Marche Nord, Michele Belfiore è il nuovo presidente

Proseguono le riunioni dei nuovi gruppi merceologici di Confindustria Marche Nord con l'attribuzione delle cariche associative. Michele Belfiore, fondatore di Ergo Wind SrL di Pesaro - azienda specializzata nella progettazione e produzione di generatori eolici - é il nuovo presidente del Gruppo Energia di Confindustria Marche Nord, che riunisce le industrie del settore delle province di Ancona e Pesaro Urbino e, nel prossimo quadriennio, sarà affiancato dal vicepresidente Francesco Romagnoli, Responsabile Affari Istituzionali Marche di Enel. Un settore importante per la nuova associazione a perimetro interprovinciale che raggruppa le aziende che si occupano di sistemi energetici.

«Uno dei primi obiettivi del gruppo - ha affermato Belfiore - sarà quello di lavorare in maniera trasversale con altri gruppi merceologici le cui attività sono collegate alle nostre: parlo ad esempio del gruppo oil&gas, di aziende collegate alle fonti di energia alternativa e in ottica di efficienza energetica quelle aziende energivore che devono adempiere agli obblighi di svolgimento e presentazione delle diagnosi energetiche. In merito alle possibili attività da svolgere, trattandosi di un gruppo che ha meno storia rispetto ad altri consolidati come il Gruppo Meccanica o il Gruppo Arredo e in un settore come l'energia in continua e rapida evoluzione, punteremo sicuramente a supportare il know how ed il contributo manifatturiero che le imprese italiane possono dare al nostro paese, anche sul tema delle auto elettriche, argomento che nei prossimi anni inciderà sicuramente sulle strategie nazionali. Faremo di tutto affinché si adotti un approccio di illuminismo energetico e non di illusionismo, come spesso capita in Italia».