Confindustria Marche Nord, Anip dà l'in bocca al lupo al futuro presidente Papalini

«Apprendiamo con grande soddisfazione che alla guida di Confindustria Marche Nord, soggetto nato dalla fusione delle territoriali di Pesaro e Ancona, è stato designato l’imprenditore Mauro Papalini, già membro del Consiglio Generale di ANIP-Confindustria nonché manager di una delle più importanti aziende nel comparto dei Servizi industriali integrati in Italia. Il riconoscimento a Mauro Papalini è per noi motivo di orgoglio etestimonia come il nostra settore possa esprim ere figure il cui valore è riconosciuto a tutti i livelli nel mondo confindustriale. Le nostre Imprese sono unite nel comune scopo di creare ricchezza e lavoro per il bene del Paese, a maggior ragione in un momento storico come questo caratterizzato dalla Pandemia, che richiede il contributo di uomini e istituzioni capaci di visione e pragmatismo, caratteristiche certamente attribuibili a Mauro Papalini». Lo dichiara in una nota Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP-Confindustria, l’associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati di Confindustria.

