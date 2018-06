Confapi Ancona e Bper Banca a confronto

“Crescita Marche, creare valore al tuo business” è il titolo dell’incontro organizzato da Confapi Ancona e Bper Banca in programma giovedì 21 giugno dalle ore 16.30 all’Hotel La Fonte di Portonovo. L’obiettivo è evidenziare gli aspetti che rendono vincente il rapporto impresa-banca.

Giorgio Giorgetti, Presidente di Confapi Marche, associazione con oltre 400 aziende iscritte, aprirà l’incontro introducendo i temi, così come faranno Giuliano Lugli, Responsabile della Direzione territoriale Romagna di Bper Banca e Michele Mencarelli, Presidente di Confapi Ancona.

Quindi gli interventi dei relatori che spingeranno sulla leva dell’export, motore strategico per le imprese italiane come spiegherà Giorgio Padovani, dell’ufficio Global Transaction Banking di Bper Banca e sulle opzioni strategiche per la crescita concetto declinato da Stefano Benassi, Corporate Finance di Territorio di Bper Banca.

Cristiano Romagnoli di Confapifidi spiegherà come è cambiato il ruolo dei confidi a sostegno delle imprese mentre Lorenzo Braconi, Ceo di Facciamo 31, si confronterà sul concetto di valore ma declinato non in senso finanziario.