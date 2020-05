Ancona Today aiuta il commercio: oltre mille telefonate per le consegne a domicilio

Il Coronavirus ha modificato le abitudini di acquisto e così le aziende si sono dovute adattare e reinventare per attirare i nuovi clienti. Con questo spirito Ancona Today ha attivato da più di un mese un servizio gratuito di visibilità per tutte quelle imprese, negozi e ristoranti che, in quanto appartenenti ai settori di erogazione di beni di prima necessità, hanno continuato a lavorare anche durante l'emergenza sanitaria.

I numeri



Dal produttore di vino, al negozio di elettronica, dalla pizzeria napoletana doc passando per la gelateria gourmet: sono oltre novanta le attività che hanno usufruito di questa bella opportunità realizzata in collaborazione con il gruppo editoriale Citynews. In totale la bacheca ha registrato oltre sedicimila letture e sono state oltre mille le telefonate generate dopo aver curiosato tra le tante possibilità in elenco. E così artigiani, esercenti e ristoratori hanno trovato qualche cliente in più in un momento così delicato come quello dell'emergenza sanitaria.

Il progetto



Nulla di complicato. Pochi step per vedere pubblicato il proprio annuncio. Bastava inserire alcuni campi obbligatori come il numero di telefono e l'indirizzo. Poi bisognava inserire una breve descrizione dell'attività ed una eventuale segnalazione dei servizi o dei prodotti offerti a domicilio. Una volta on-line, ogni scheda veniva inserita in una specie di box riassuntivo. Il tutto in maniera totalmente gratuita.

Le aziende che si sono registrate



Numerosi i settori di provenienza delle aziende che hanno aderito all'iniziativa: dall'alimentare, agli ottici passando per gli elettricisti. Senza dimenticare i numerosissimi ristoranti e le pizzerie. Inoltre non mancano servizi essenziali alla ripartenza come quelli dedicati alla sanificazione. In questa occasione verranno a casa degli operatori specializzati per spargere ozono nei luoghi di lavoro. Infine come scordare i tanti imprenditori dell'agroalimentare che durante queste settimane hanno ricevuto chiamate per consegnare prodotti di stagione, frutta fresca e vino del nostro bel territorio.

Di seguito l'elenco delle attività che hanno aderito al progetto:

Alimentazione

Animali

Auto e attrezzature

Agriturismi e prodotti bio

Alcolici e vini

Auto e trasporti

Bar

Enoteche

Gelaterie

Ottiche

Ristoranti

Stabilimenti