L'avvocato olandese incontra i camionisti: class action da 10mila euro a tir

«Possibile recuperare fino a 10mila euro a tir». Lo annuncia Confartigianato che per domani, sabato 19 gennaio, invita la categoria dell'autotrasporto alla sede di via Fioretti per presentare una class action contro i costruttori di camion di peso pari o superiore a 6 tonnellate. Sarà presente l'avvocato Solas della fondazione olandese Omni Bridgeway. La Class Action Europea avviata ad Amsterdam contro i costruttori dei tir, accusati di aver fatto cartello dal 1997 al 2011 aumentando i prezzi dei camion del 15%. «Le società di autotrasporto e le imprese anche artigianali, commerciali o industriali con veicoli in conto proprio che hanno acquistato (o avuto in leasing) i propri autocarri (sia conto terzi che conto proprio) da almeno 6 tonnellate dai costruttori coinvolti (Volvo/Renault, Man, Daimler/Mercedes, Iveco, DAF, e Scania) nel periodo che va da gennaio 1997 a gennaio 2011, hanno potenzialmente diritto al risarcimento e al recupero del sovrapprezzo pagato» spiegano da Confartigianato.

Il convegno inizierà alle 9.30. Relatori, oltre Solas, Sergio Lo Monte, segretario nazionale Confartigianato Trasporti, e il senatore Mauro Coltorti, presidente della Commissione Trasporti del Senato. Verranno presentate anche le agevolazioni per il settore a partire da quelle approvate nella legge di stabilità - Recupero deduzioni 2017 e mantenimento deduzioni forfettarie 2018, mantenimento accise (euro 3), revisioni presso centri privati, contributi tramite le imprese ai neopatentati under 35, blocco pedaggi 1° semestre 2019, lotta al cabotaggio abusivo, costi minimi, tempi di pagamento.