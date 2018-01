Risparmiare sugli acquisti, bonus mobili ed elettrodomestici: ecco come averlo

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito una infografica in cui spiega in tre step come usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, quali spese sono ammesse e quali sono i documenti obbligatori da conservare per presentare la domanda di rimborso.

L'ARTICOLO DI TODAY.IT

Questa detrazione fa parte degli incentivi contenuti nella legge di Bilancio 2018. La detrazione al 50% è valida fino ad una spesa massima di 10mila euro, recuperabili in 10 anni per le spese sostenute nell'acquisto di mobili o elettrodomestici. Il bonus può essere richiesto soltanto se in precedenza sono stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione. Tale agevolazione è valida per i lavori eseguiti dall'1 gennaio 2017.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2018: i lavori di ristrutturazione ammessi

Come detto in precedenza, sono soltanto alcuni i lavori ammessi per ottenere la detrazione fiscale. Ecco nel dettaglio le tipologie di lavori validi per la richiesta del bonus:

Lavori di manutenzione straordinaria, per il restauro o il risanamento conservativo dell’immobile.

Ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi. In merito deve essere stato dichiarato lo stato di emergenza.

Manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti comuni di un condominio.

Non sono invece considerati validi i lavori di manutenzione ordinaria come la sostituzione dei pavimenti o la tinteggiatura delle pareti.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2018: come richiederlo

Per avere accesso alla detrazione Irpef del 50% bisogna per prima cosa dimostrare di aver effettivamente eseguito dei lavori di ristrutturazione in casa, appartenenti alle tipologie precedentemente citate. E' importantissimo conservare tutti i documenti che attestano gli avvenuti pagamenti, che quindi dovranno essere effettuati con mezzi tracciabili, come i bonifici bancari e postali o i pagamenti con carta di credito e bancomat. Tutte le fatture di pagamento vanno conservate, sempre per dimostrare la spesa effettuata.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2018: quali acquisti fare per usufruire della detrazione fiscale

Ecco quali sono i casi in cui si può richiedere il bonus mobili per gli acquisti avvenuti entro il 31 dicembre 2018:

Mobili nuovi come letti, armadi, tavoli, sedie e divani.

Grandi elettrodomestici come frigoriferi e congelatori con classe energetica A+.

Forni, anche modelli di classe energetica A.

Ricordiamo inoltre che tutte queste spese dovranno essere inserite nella Dichiarazione dei redditi. La detrazione, in caso di accettazione, è del 50% su spese che possono arrivare massimo a 10mila euro, con il rimborso che avverrà in 10 anni.