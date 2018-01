Bollo 2018, chi deve pagare e quanto: i nostri consigli utili

Il bollo auto è una delle spese che bisogna dobbiamo affrontare per poter circolare liberamente in strada con la nostra auto. Il bollo va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Nel caso di primo bollo per un'auto nuova bisogna pagare entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se il veicolo è stato immatricolato negli ultimi giorni del mese la scadenza slitterà alla fine del mese seguente, ma il mese di immatricolazione va saldato per intero.