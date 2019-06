Banca Generali Private porta l’educazione finanziaria ad Ancona

Banca Generali Private porta ad Ancona “Finanza: realtà o illusione?” l’innovativo spettacolo teatrale dedicato all’educazione finanziaria.

Giovedì 13 giugno il prof. Ruggero Bertelli (docente dell'Università degli Studi di Siena ed esperto di finanza comportamentale) e il mentalist Gianvito Tracquilio portano in scena al Seebay Hotel di Portonovo (AN) un nuovo modo di avvicinarsi alla finanza attraverso lo spettacolo.

Organizzato dai private banker coordinati da Alessandro Giraldi e in collaborazione con ANASF – Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari –, “Finanza: realtà o illusione?” ha l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura finanziaria e promuovere il valore della consulenza e dei corretti comportamenti finanziari.

Nello spettacolo, Bertelli e Tracquilio propongono in modo giocoso e spettacolare una riflessione sulle dinamiche delle nostre decisioni in ambito economico-finanziario, ironizzando sul confine tra realtà e percezione in riferimento alle scelte legate alla pianificazione finanziaria e alle relazioni che nascono nell’ambito della consulenza.

“Siamo felici di portare ad Ancona uno spettacolo che avvicina i risparmiatori alle tematiche dell’educazione finanziaria. In un contesto di mercato complesso come quello attuale, è quanto mai importante prendere le decisioni chiave per i patrimoni familiari misurando le aspettative in base ai propri obiettivi di medio e lungo periodo” ha dichiarato Ermes Biagiotti, Area Manager di Banca Generali Private in Marche, Abruzzo e Umbria.