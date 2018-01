Colf, badanti e baby sitter: nel 2018 in arrivo l'aumento dello stipendio

Aumenti per baby sitter, badanti e colf in arrivo nel 2018. Buone notizie quindi per collaboratrici domestiche e badanti che in questo anno vedranno aumentare i loro stipendi. L'adeguamento è relativo alla variazione dell'indice Istat del +8%, che si traduce in incrementi minimi della retribuzione, pari allo 0,64%. Le nuove tabelle sono state stabilite dopo la riunione della Commissione Nazionale presso il Ministero del Lavoro con Fildaldo, tutte le associazioni che la compongono e i rappresentanti sindacali, tenutasi mercoledì 17 gennaio. Come previsto dal Contratto Collettivo nazionale del settore, gli stipendi sono stati adeguati all'inflazione.

Gli aumenti

Come detto in precedenza, gli aumenti saranno minimi. Ad esempio, colf, badanti e baby sitter inquadrate nel livello B riceveranno una variazione di 4 centesimi all'ora, pari a circa 5 euro in più al mese. Invece per l' assistenza a persone non autosufficienti in regime di convivenza, l'aumento è di 6,18 euro al mese.

“50 euro in più all'anno”

“L’adeguamento al nuovo valore Istat – commenta Lorenzo Gasparrini, Segretario Generale di Domina, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico – seppur minimo, porterà ad un aumento di circa 50 Euro all’anno per le famiglie che hanno assunto una colf e di circa 100 Euro per chi ha una badante. Contando una media di circa 400 mila badanti e 400 mila colf con regolare contratto, il costo del lavoro domestico aumenterà di circa 60 milioni di Euro. “Il giro d’affari del lavoro domestico – afferma Gasparrini – arriverà a sfiorare i 18 miliardi di Euro annui. E’ tempo che lo Stato sostenga l’azienda famiglia, a fronte del costante impoverimento delle famiglie italiane chiediamo l’avviamento di una politica di defiscalizzazione che le aiuti nel loro ruolo di ammortizzatori sociali”.

Ulteriori modifiche

Ricordiamo ai datori di colf e badanti che presto saranno aggiornati anche i contributi Inps da lavoro domestico. Di norma questi valori subiscono un leggero aumento nel mese di Gennaio. Non appena saranno disponibili verrà pubblicata una nuova tabella con gli importi aggiornati sul sito Domina.