Aumentare i risultati aziendali investendo nelle persone

Le persone sono le risorse più importanti di cui dispone ciascuna organizzazione, quel valore aggiunto che distingue ogni azienda. Accrescere i fatturati dell’impresa, a partire dall’aumento delle prestazioni dei team di lavoro, è questo il lavoro che stanno compiendo le realtà imprenditoriali del nostro territorio investendo sulla formazione dei loro collaboratori. L’Alta Formazione per le aziende, è un driver fondamentale per l’aumento della competitività delle imprese, organizzazioni che offrono prodotti e servizi eccezionali e che hanno tutte le qualità necessarie per poter massimizzare i loro risultati, diventando creatori del loro futuro. Nelle Marche, una metodologia mai vista prima in Italia ai fini della massimizzazione dell’apprendimento: Efficacia Operativa ®. Un format finalizzato allo sviluppo di ogni aspetto competitivo imprenditoriale, che a partire dalla persona, si concentra sul suo sviluppo cognitivo e metacognitivo e a partire dall’assunzione di habitus mentali funzionali, determina conseguenze positive nella propria vita privata e professionale, e quindi nelle realtà di cui si fa parte. Fondata dal Dr. Lorenzo Braconi, tra i più richiesti consulenti di direzione aziendale in Italia, esperto dei processi formativi e A.D. Facciamo31, Efficacia Operativa ® è il miglior percorso formativo per lo sviluppo delle risorse umane in azienda, rivolto non solo agli imprenditori e agli A.D. a capo delle aziende ma anche e soprattutto ai collaboratori, per la loro autonomia, competitività ed efficacia personale prima ancora di quella delle loro organizzazioni. Facciamo31, Scuola d’Impresa nota a livello italiano, fissa ogni anno corsi di formazione in cui poter conoscere e sperimentare il metodo. Il prossimo ad Ancona, il 29 Novembre: segreteria@facciamo31.it