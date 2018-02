Aumentare le vendite con la brand awareness, i consigli dell’esperto Andrea Pilotti

A cura di Andrea Pilotti - Esperto in Digital Marketing per PMI

La vostra azienda può produrre il miglior prodotto al mondo, ma se non mettete i consumatori in grado di conoscerlo e apprezzarlo sarà piuttosto difficile venderlo.

Uno dei compiti più importanti delle agenzie di comunicazione pubblicitaria è sviluppare una solida strategia di brand awareness per incrementare la notorietà del vostro prodotto .



Per assicurarvi che il vostro prodotto ottenga la maggiore visibilità possibile, avete a disposizione numerose strategie di comunicazione pubblicitaria. Quando inizierete a realizzare delle vendite, assicuratevi che la qualità del vostro prodotto non scenda, dal momento che un passaparola positivo potrebbe contribuire a promuoverlo senza ulteriori costi.





Aumentare le vendite con il Digital Marketing

1. Realizzate un sito web efficace e ben posizionato sui motori di ricerca

La maggior parte delle persone utilizza regolarmente internet, soprattutto attraverso gli smartphone. Promuovete la notorietà del vostro brand sviluppando un sito web. Avvaletevi di un’agenzia di digital marketing capace di sviluppare un sito web efficace a livello di comunicazione pubblicitaria, strutturata per azioni SEO per posizionarlo sui motori di ricerca e in campagne di Remarketing.

2. Utilizzate i social media

I social media come Facebook, Pinterest, Instagram e Twitter possono essere strumenti fondamentali per sviluppare la brand awareness di un prodotto, perché sono degli spazi virtuali nei quali i consumatori parlano della propria vita, dei propri acquisti e degli oggetti che apprezzano .

Quando un consumatore apprezza il vostro prodotto e lo comunica alle altre persone attraverso un passaparola virtuale, sta aumentando la vostra brand awareness.

Ovviamente la presenta sui social deve essere gestita in modo tempestivo e oculato, perché può diffondere notizie “sgradite” al vostro brand in brevissimo tempo, perchè questo motivo è sempre necessario un esperto in social media marketing.

Il buon vecchio marketing funziona ancora

3. Metodi pubblicitari tradizionali

Anche se l’utilizzo dei media tradizionali è diminuito in favore dei sistemi di comunicazione informatici, molti consumatori leggono ancora i quotidiani e le riviste. Potete utilizzare la minore popolarità delle pubblicazioni stampate a vostro vantaggio, per negoziare un prezzo inferiore.

Create degli annunci pubblicitari in grado di catturare l’attenzione che mostrino il vostro prodotto e contribuiscano a valorizzarlo . Selezionate le pubblicazioni più adatte in base al vostro pubblico target. Chiedete ai giornali locali se applicano dei prezzi scontati per le attività della vostra area, o se offrono opportunità promozionali per incoraggiare i consumatori a comprare prodotti locali.

4. Sponsorizzate Eventi

Se contribuite a ospitare o sponsorizzare eventi il cui ricavato venga devoluto per una buona causa, ad esempio eventi sportivi, potrete mostrare, a basso costo, il nome della vostra azienda o del vostro prodotto ai consumatori.

Oltre a mostrare il vostro nome o logo a potenziali clienti, la vostra azienda e i vostri prodotti saranno visti in una luce più favorevole. Contattate organizzazioni locali per valutare se siano interessate ad una sponsorizzazione da parte vostra. Suggerite eventi che possano generare pubblicità sia per voi sia per l’organizzazione. Fate rete con imprenditori, politici e media locali per aumentare la portata del vostro prodotto.

5. Mostrate il vostro prodotto

Il modo più semplice per aumentare l’awareness di un brand è fare in modo che i clienti lo vedano. Fate in modo che il vostro prodotto sia esposto nei punti nei quali le persone si raccolgono, come le file per le casse.

Più un cliente vedrà il vostro prodotto, più sarà facile che lo ricordi. Negli scaffali il vostro prodotto dovrebbe essere posizionato ad un’altezza tale che sia facile che il cliente lo noti. Annotate alcune delle migliori caratteristiche del prodotto sulla confezione, in evidenza, in modo che attirino l’attenzione anche delle persone che non hanno intenzione di acquistarlo.



L’autore Andrea Pilotti

Andrea Pilotti è esperto in digital marketing, la sua agenzia sita in Abruzzo fornisce servizi di promozione per le PMI dal 2001. Tra i suoi clienti figurano aziende nazionali e internazionali. Tra le specializzazioni dell’agenzia troviamo servizi di SEO, PPC, Remarketing, SEM, SMM.