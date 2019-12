Ricami, terrecotte e bijoux: gli artigiani artisti conquistano Milano

MILANO - Ricami, terrecotte, bijoux. Grande successo per gli artigiani de “la Via Maestra” di Confartigianato che hanno presentato a Milano il meglio dell’artigianato artistico dei nostri territori in occasione della rassegna “Artigiano in Fiera” all'interno dell'area della Regione Marche. “Artigiano in Fiera” rappresenta il più importante evento al mondo dedicato all'artigianato e alla piccola impresa: 12 milioni di visitatori, oltre 3.000 stand espositivi e più di 100 paesi aderenti.

La Via Maestra rappresenta il progetto di Confartigianato Ancona Pesaro-Urbino per la valorizzazione dell'artigiano artistico e delle eccellenze enogastronomiche e artistiche dei nostri territori. I nostri artigiani, sottolinea Giacomo Cicconi Massi responsabile del progetto la Via Maestra, hanno rappresentato al meglio e in maniera efficace le peculiarità e le eccellenze dei nostri territori. La qualità e l'unicità dei nostri prodotti sono un elemento fondamentale per gli artigiani che a Milano hanno presentato le loro collezioni creative. I contatti sono arrivati da tutto il mondo e si ripartirà da qui per affrontare la meglio le opportunità di un mercato sempre più globale. Tradizione e innovazione le parole d'ordine della Via Maestra 2020.