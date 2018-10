Ad Ancona arriva la fibra ultraveloce Open Fiber: al via la commercializzazione con Wind Tre

Una connessione ultraveloce per cittadini, aziende e pubblica amministrazione: Open Fiber ha avviato nella città marchigiana la commercializzazione dei servizi in fibra ottica per le prima 25 mila unità immobiliari.

I lavori, che termineranno nella primavera dell’anno prossimo, vedranno la posa di 420 km di fibra ottica e un investimento di oltre 7.5 milioni di euro. I cittadini del capoluogo marchigiano accederanno così a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità FTTH (Fiber To The Home) cioè con la fibra ottica che per la prima volta entrerà nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. I vantaggi di una connessione a prova di futuro saranno innumerevoli sia per i privati che per le aziende: si va dal telelavoro allo streaming, dalla videosorveglianza alla domotica ai servizi di Pubblica Amministrazione digitale.



L’obiettivo di Open Fiber è quello di garantire la copertura delle principali città italiane e il collegamento delle aree industriali realizzando una rete a banda ultra larga capillare per favorire il recupero di competitività del "Sistema Paese" e, in particolare, l'evoluzione verso l’ "Industria 4.0" nell’ottica di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Wind Tre è l’azienda che per prima ha commercializzato servizi su fibra Open Fiber per il comune di Ancona. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner si aggiungeranno a Wind Tre.