Accordo tra ConfapiFidi e Confidicoop Marche: più garanzie per le imprese

ANCONA – La necessità di avere un ampliamento delle capacità del credito riducendo il costo del denaro, garantendo trasparenza attraverso la certezza delle condizioni e una consulenza finanziaria qualificata ha portato ConfapiFidi e Confidicoop Marche a sottoscrivere un accordo di Co-Garanzia.

La stretta di mano è avvenuta tra Fabio Cutrera, Direttore di ConfapiFidi e Lanfranco Marsigliani, Direttore di Confidicoop Marche. “Condividere il rischio attraverso un percorso di co-garanzia – hanno spiegato – va a tutto vantaggio delle imprese che si rivolgono a noi per richiedere l’accesso al credito perché significa una sempre più attenta valutazione del merito creditizio ma anche maggiore garanzia per gli istituti bancari che concedono il credito e quindi tempi più veloci”. ConfapiFidi che fa riferimento alla Confapi Ancona, è attiva nelle Marche da circa 7 mesi ed ha già erogato garanzie per 4,5 milioni di euro mentre Confidicoop Marche opera già dal 1999. “La competitività delle imprese passa anche attraverso l’accesso al credito alle migliori condizioni di mercato” – hanno aggiunto. “Questo accordo significa un concreto vantaggio”.