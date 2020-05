Polpettine di melanzane alla parmigiana, la ricetta completa

Il locale anconetano “Wine not?” ha deciso di proporre alcune ricette da replicare in casa. Dopo le mezze maniche al ragù di scottona, questa è la volta delle polpettine di melanzane alla parmigiana.

Tempo di preparazione: 1 ora

Ingredienti

100 g di melanzane

20 g di ricotta

20 g di parmigiano

50 g di pan grattato

10 g di uova intere

5 foglie di basilico

sale qb

Procedimento

Lavare le melanzane, spalmarle di olio extravergine d’oliva e infornarle a 210 gradi per 15-20 minuti, fino a cottura. Estrarre la polpa delle melanzane appena cotte, unirla a tutti gli altri ingredienti e impastare. Lasciare riposare per 30 minuti in frigorifero e poi formare le polpette della grandezza di una noce. Impanarle con farina, uovo e pan grattato, e friggerle in olio di girasole a 160 gradi. Servirle con salsa di pomodoro tiepida, abbondante parmigiano e olio extravergine d’oliva profumato al basilico.