Rigatoni al ciauscolo, la ricetta completa

Il ciauscolo è il salume tipico del territorio marchigiano e può essere usato anche come condimento per la pasta. Questa è la ricetta dei rigatoni al ciauscolo riportata da Il Cucchiaio d’Argento

Ingredienti

4 fette di ciauscolo alte circa 1 centimetro

320 gr di rigatoni

2 pomodori perini maturi

peperoncino secco

olio extavergine di oliva

pepe nero

1 spicchio dʼaglio

basilico

pecorino stagionato

Preparazione

Eliminate la pelle dalle fette di ciauscolo e sbriciolate il salume. Fatelo rosolare in padella antiaderente per una decina di minuti insieme all’olio, il peperoncino e l’aglio spremuto. Spellate i pomodori, tagliateli a cubetti e uniteli al resto per poi farli cuocere a fuoco medio per ulteriori 10 minuti. Nel frattempo bollite la pasta in acqua salata, una volta pronta e scolata fatela saltare nella padella. Aggiungete basilico e pecorino grattugiato, se necessario aggiungete del pepe e servite.

(Fonte ricetta e foto: cucchiaio.it).