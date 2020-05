Mezze maniche al ragù di scottona: la ricetta

Tutti ai fornelli con un piatto della tradizione marchigiana, le mezze maniche al ragù di scottona. Questi sono i suggerimenti dello chef Leonardo Castaldi, del locale "Wine Not ?" di Ancona: dalla scelta degli ingredienti, al taglio della carne fino al procedimento. Mettetevi alla prova. Pronti? Seguite le indicazioni step by step.

Tempo di preparazione

1 ora e 30 minuti

Ingredienti per 4 persone

500 gr di polpa di scottona

150 g di carote

100 g di sedano

50 g di cipolla dorata

uno spicchio d’aglio in camicia

sale, olio, pepe qb

500 ml di brodo vegetale

1 spicchio di limone

vino bianco

un mazzetto aromatico di salvia, timo, rosmarino, maggiorana, alloro.

Il fondo di verdure

Preparare un trito di verdure (cipolla, sedano, carota tagliata a cubetti da 1 cm) e disporlo all’interno di una padella capiente con un mazzetto aromatico di salvia, timo, rosmarino, maggiorana, alloro, mezzo limone, aglio, olio, sale e pepe al macinino.

La carne

Preparazione della carne: tagliare la polpa magra di scottona a cubetti da 1 cm, della stessa dimensione delle carote. Dopo aver tagliato la carne, scaldare la padella con il fondo di verdure a fuoco dolce, e far soffriggere appena senza portare a cottura le verdure. Aggiungere la carne, aggiustare di sale e pepe e far cuocere il tutto a fuoco lento fino a completa rosolatura. Una volta ultimata la rosolatura sfumare con il vino bianco. Evaporato l’alcol del vino aggiungere il brodo vegetale e portare la carne a cottura completa, lasciandolo sobbollire per circa un’ora. Aggiustare di sale alla fine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La pasta

Mettere a cuore 350 g di mezze maniche, scolare la pasta e riversarla nel tegame con il ragù, mantecandola con parmigiano reggiano stagionato 24 mesi e un filo d’olio del Monte Conero.