"C' avemo i moscioli" e li cuciniamo alla marinara: la ricetta completa

Spiegare cosa è il mosciolo a un anconetano è come spiegare la teoria della relatività allo stesso Einstein. Chi non è di Ancona lo chiama quasi sicuramente “cozza”, in realtà lo è perché il mosciolo è una cozza selvatica che viene raccolta in uno specchio d’acqua ben preciso: compreso tra Ancona a Sirolo, alle pendici dunque del monte Conero. Ecco perché è il mollusco anconetano per eccellenza, tanto che gli è stato dedicato un coro anche dai supporters dell’Ancona prima e dell’Anconitana poi. “C’avemo i moscioli” è un detto caratteristico della città, ma i moscioli bisogna saperli anche cucinare. Di modi ce ne sono diversi, quello più semplice è forse il Mosciolo alla marinara, proposta dal portale “La lisca di pesce”.

Ingredienti:

• un sacchetto di moscioli ("Moscilo selvatico di Portonovo")

• un limone non trattato

• una cipolla

• 2/3 spicchi di aglio

• un peperoncino

• olio extravergine di oliva

• prezzemolo tritato

Preparazione

- Pulire i moscioli in questo modo: togliete lo stoppino, raschiateli da primo con un coltello, poi uno ad uno con una paglietta di acciaio e lavateli più volte.

- Mettete sul fuoco una pentola dai bordi alti con olio, peperoncino tritato, cipolla a fettine, spicchi d’aglio (sempre a fettine) e far soffriggere

- Aggiungere i moscioli puliti e coprite la pentola

- Intanto che i moscioli cominciano ad aprirsi (di solito ci vogliono circa 5 minuti) tagliate il limone a fette e versatelo nella pentola con il prezzemolo tritato.

- Lasciar insaporire e servire

In alternativa si può utilizzare anche il succo di limone e il condimento può includere anche un pizzico di pepe.