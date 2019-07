L' antipasto che "inganna" l'ospite: la ricetta della crema fritta

Addentare un cubetto fritto pensando che si tratti di una prelibatezza salata, per poi restare sorpresi e scoprire il ripieno di crema pasticcera. Sarà capitato a molti, sicuramente ai non anconetani, come antipasto in feste, pranzi o cene tra a amici e spesso ai matrimoni. Volete cimentarvi nel realizzarli? Ecco come si fa.

Ingredienti (circa 20 pezzi)

• 500 ml di latte intero

• 4 tuorli medi (conservare gli albumi)

• 120 g di zucchero semolato

• 70 g di farina 00

• 20-25 g di amido di mais

• buccia di 1 limone ( a scelta anche arancia)

• Olio di semi di arachidi q.b. per friggere

Procedimento

• In una ciotola aggiungete i tuorli con lo zucchero e mescolate per bene fino ad ottenere un composto chiaro.

• Aggiungete l’amido di mais setacciato e mescolate.

• Unite la farina 00 sempre setacciata e in più riprese continuando a mescolare fino a creare un composto omogeneo.

• Scaldate il latte in una pentola capiente insieme alla buccia di limone. Spegnete ed eliminate la buccia.

• Aggiungete il latte caldo sul composto di uova tramite un colino per filtrarlo. Mescolate completamente.

• Trasferite il composto di nuovo sulla pentola e cuocete a fuoco dolce mescolando continuamente fino a quando la crema non si addenserà del tutto.

• Spegnete il fuoco, aggiungete il cucchiaino di liquore e mescolate.

• Fate raffreddare leggermente e poi trasferite la crema su di una teglia ricoperta con pellicola trasparente o carta forno.

• Potete usare anche una piccola tortiera dai bordi alti, io uso una teglia perchè come da video, a secondo della quantità di crema che preparo poi riesco facilmente a ricavarmi le porzioni e l’altezza.

• Aggiungete la pellicola sulla superficie della crema quando si è raffreddata e con le mani formate un rettangolo o quadrato omogeneo con uno spessore di circa 2 cm.

• Fate rapprendere la crema completamente, meglio senza pellicola così si asciuga prima e poi trasferite in frigorifero a rassodare per circa 1-2 ore.

• Trascorso il tempo di riposo ricavatevi con un coltello infarinato tanti quadratini.

• Passate ogni quadratino prima nella farina, poi negli albumi che avete messo da parte e in seguito nel pangrattato. Create una panatura omogenea.

• Proseguite così per tutte le creme.

• Friggete le creme per qualche minuto in una pentola con abbondante olio di semi per qualche secondo fino a doratura.

• Trasferite ogni crema su carta assorbente e servite calde e tiepide.

(Tratta dal portale “hovogliadidolce.it”)