Ricette tradizionali, come preparare i bombetti in porchetta

Uno dei piatti tipici della gastronomia di Ancona e della sua riviera, secondo la ricetta del portale Sirolo.it

Dosi per quattro persone

- 2 kg di lumache di mare

- una manciata di finocchio selvatico

- un rametto di rosmarino

- quattro spicchi d'aglio

- olio d'oliva

- un bicchiere di vino bianco secco

- 200 grammi di salsa di pomodoro

-sale e pepe quanto basta.

Preparazione

Lavare le lumachine facendole riposare in una bacinella di acqua fredda per almeno una ora ( qualcuno aggiunge anche del sale per far togliere l'opercolo delle lumache), nel frattempo tritare il finocchio selvatico, le foglioline del rosmarino e gli spicchi d'aglio.

Disporre il trito in una pentola alta e soffriggerlo fino a sentirne un gradevole odore, a questo punto unire le lumachine, salarle, peparle a vostro piacimento,aggiungere ora il vino bianco.

Dopo alcuni minuti,quando sarà evaporato il vino, aggiungere la salsa di pomodoro mescolando energicamente a fuoco alto le lumachine fino a quando i sapori e gli odori non si amalgameranno.

A questo punto aggiungere acqua fino a coprire le lumachine,coprire con un coperchio, mescolare di tanto in tanto e far terminare a fuoco moderato la cottura.

La cottura si considera terminata quando rimarrà nella pentola un sughetto abbastanza consistente. Servire in tavola assieme ai leva-lumachine (utensile dedicato) o a dei semplici stuzzicadenti. Il piatto è pronto.