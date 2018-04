Tutti allo zoo per Pasquetta, strada "ostaggio" della sosta selvaggia: i vigili chiudono la via

Tutti allo zoo la mattina di Pasquetta e via Barcaglione viene “presa in ostaggio” dalla sosta selvaggia. Per chilometri la via che collega la periferia nord di Ancona a Falconara è diventata una gimkana a causa delle auto posteggiate su entrambi i lati della strada che, intorno all’ora di pranzo, ha raggiunto il culmine del disagio. Di fatto la via si è ristretta ad una sola corsia con notevoli rallentamenti per tutti coloro che dovevano percorrere quel tratto stradale, restando anche imbottigliati quando lungo via Barcaglione si sono avventurati mezzi particolarmente grandi come furgoni o camper. Sul posto è dovuta intervenire una pattuglia della Polizia Locale falconarese che, in un primo momento hanno cercato di far scorrere il traffico con un senso unico alternato, migliorando le condizioni di transito ma con un inevitabile aumento del tempo di percorrenza stradale.

Intorno alle 13 per arrivare da Torrette a via Ville a Falconara, tra il rischio di strettoie e famiglie dirette allo zoo falconarese, ci sono voluti 20 minuti per fare una manciata di chilometri. Impossibile organizzare la viabilità in una strada ormai satura e presa d’assalto dalle auto e così, i vigili urbani hanno addirittura chiusa via Barcaglione la traffico.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ancona usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery