Bit di Milano, presente anche lo Zoo di Falconara: interesse per l'offerta turistica

Grande interesse per l’offerta turistica del Parco Zoo Falconara (Ancona), protagonista martedì 12 febbraio alla Bit di Milano, Borsa Internazionale del Turismo, nello stand della Regione Marche. Numerosi i visitatori e i buyers che hanno assistito alla presentazione della struttura da parte di Maria Vittoria Piccinini, responsabile social media e marketing, e della naturalista Luisa Vielmi.

Le specie animali ospiti, il ruolo educativo e scientifico che il giardino zoologico si impegna a svolgere quotidianamente, oltre al calendario di attività della stagione in corso, sono state le principali tematiche trattate durante l’incontro. “Il Parco Zoo Falconara – afferma Maria Vittoria Piccinini – sta registrando una crescente affluenza di visitatori provenienti da tutta Italia e la presenza alla più importante fiera italiana del settore turistico ha per noi rappresentato una preziosa occasione di promozione della struttura, eccellenza del territorio. Siamo molto soddisfatti ed abbiamo particolarmente apprezzato l’opportunità di poter raccontare nel dettaglio la nostra attività a chi ci è venuto a trovare”.

La stagione del Parco Zoo Falconara, aperto da inizio febbraio, entrerà nel vivo ad aprile, quando tutte le settimane, la domenica pomeriggio, verranno proposte speciali lezioni di educazione ambientale su un tema ogni volta diverso, con l’obiettivo di favorire, in modo semplice e divertente, la conoscenza del mondo animale e promuovere la tutela della biodiversità. In programma, con date ancora da definire, anche rappresentazioni teatrali, giochi e laboratori per i più piccoli, mentre venerdì 21 giugno, in occasione della 6° Giornata Mondiale della giraffa, verrà organizzato uno speciale AperiZoo per scoprire tutti i segreti e le curiosità dell’animale più alto al mondo e del suo cugino okapi.

Tra le novità del 2019, anche l’arrivo di due esemplari di saki, la scimmia originaria delle foreste brasiliane caratterizzata da una differente colorazione nei due sessi: il maschio è bruno con il volto bianco, mentre la femmina ha il pelo grigio con strisce arancioni che vanno dagli occhi al naso. In questo contesto si inserisce la realizzazione di un’area dedicata alle foreste, caratterizzata da pannelli e percorsi guidati, con l’obiettivo di sensibilizzare ulteriormente i visitatori ad una maggiore responsabilità ed attenzione alle questioni ambientali.