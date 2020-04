YO - your opportunity: orientamento al lavoro e formazione nel nuovo progetto per under 30

Al via il progetto dell’impresa sociale Polo9 YO– your opportunity finanziato dalla Fondazione Cariverona attraverso il bando “Giovani Protagonisti”. Il progetto, del quale il Comune di Ancona è partner, e rivolto ai giovani dai 16 ai 30 anni della Provincia di Ancona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’obiettivo è quello di colmare la distanza tra istruzione e mondo del lavoro aiutando i giovani ad orientarsi, formarsi e inserirsi nel tessuto lavorativo e sociale del territorio con un percorso gratuito di orientamento e mentoring. Con YO nasce un nuovo patto territoriale tra giovani, scuola, imprese: l’approccio adottato sarà di “open innovation” in un momento così complesso in cui c’è bisogno di una ripartenza comune, nella condivisione e co-produzione di risorse economiche e sociali. «Il progetto Yo- sottolinea l'assessore alle Politiche giovanili, Cultura e Turismo, Paolo Marasca- ha una forza innovativa straordinaria, alimentata dal coinvolgimento diretto delle giovani generazioni. Genera sul territorio una rete che sino ad ora era sempre stata in potenza. Il Comune di Ancona è attivo con più strumenti: Informagiovani, la Mole, Kum. Crediamo immensamente in Yo, è un passo avanti decisivo per il territorio. Daremo senso di possibilità e strumenti ai ragazzi, e loro daranno altrettanto a noi. In un periodo come questo,avviare un progetto così importante è un grande segnale».



Il progetto avrà una durata di tre anni e vede il coinvolgimento di un'ampia rete con oltre 30 enti tra pubblico e privato: partner (Comune di Ancona, CSV-Centro Servizi per il Volontariato, Informagiovani, Associazione Con…tatto, Cooss Marche, SS. Annunziata, Free woman, Opere Caritative Francescane, Tenda d’Abramo, Fondo Mole) istituti scolastici (poliarte, iis volterra-elia, iis podesti-calzecchi-onesti, IIS Vanvitelli-Stracca-Angelini, IIS Einstein-Nebbia), il sostegno sul territorio (Fondazione Cluster, h3-coworking, Legacoop Marche, Confcooperative Marche, Centro Papa Giovanni XXIII, Agorà, IAL Marche srl, Cescot, L.A.B., Generazioni Legacoop), alcune aziende (Lavoriamo insieme, Luna Bona, The Begins srl, Arredamenti Ancona, By Automa, Autoscuola Cantiani, Palm snc, Cus Ancona, Fondazione Marche Cultura), fornitori (Warehouse Coworking factory, Tech4care, Agenzia Res). Tra le principali azioni di avvio è previsto un sondaggio per il target del progetto che indaga esperienze ed aspettative su orientamento, formazione, volontariato, lavoro.