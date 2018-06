Al Monaco Yacht Show 2018 protagonista anche CRN, presentata Latona 50 metri

CRN Latona 50 metri sarà protagonista al prossimo Monaco Yacht Show, in programma dal 26 al 29 settembre. Varata a febbraio e consegnata a maggio, M/Y Latona 50 metri sarà presentata come première internazionale al Salone nautico del Principato di Monaco, mettendo in luce la massima espressione dell’artigianalità e l’eccellenza del Cantiere italiano.

Eccezionale risultato della stretta collaborazione tra l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Interiors&Design di CRN con lo studio Zuccon International Project, il nuovo superyacht Latona 50 metri realizza appieno i sogni di un Armatore determinato e selettivo. Ispirato alla storica “SuperConero” degli anni Sessanta, l’ultimo gioiello CRN è uno yacht dislocante in acciaio e alluminio dallo stile classico delle linee esterne e dai dettagli ricercati degli interiors.

Con i suoi cinque ponti, 50 metri di lunghezza, 9,2 metri di baglio e un gross tonnage inferiore a 500 GT, M/Y Latona sorprende per il perfetto equilibrio tra le linee filanti degli esterni, la prua slanciata, gli ampi volumi degli interni e il raffinato color azzurro dello scafo. Lo stile Liberty e i dettagli artigianali, scelti uno a uno dal suo Armatore, sono frutto della sapiente maestria artigianale e trovano la loro massima espressione nel nuovo yacht firmato CRN, donando continuità a tutti ponti grazie a linee fluide e sinuose, costante stilistica che accomuna tutte le aree dello yacht. A bordo, l’Armatore e i suoi ospiti possono godere del massimo comfort, grazie anche alle soluzioni progettuali implementate da CRN e oramai diventate una caratteristica distintiva di molte navi da diporto della flotta costruite dal cantiere anconetano. In particolare, il balcony utilizzabile in crociera e la terrazza della suite armatoriale consentono di vivere momenti di assoluta privacy a stretto contatto con il mare. A poppa l’esclusiva tender bay, un’ampia zona living open air, integrata al beach club, permette di trascorrere piacevolmente il tempo nell’area lounge, nella zona solarium oppure nell’hammam così come di divertirsi nella piscina indoor, che si trasforma in garage allagabile quando entra il tender. Gli ampi spazi esterni e numerosi toys regalano ore di puro divertimento a tutta la famiglia armatoriale.

CRN Latona 50 metri è uno yacht dalla forte personalità, realizzato seguendo interamente la visione dell’Armatore, che fonde sapientemente lafunzionalità degli spazi esterni ed interni e il design distintivo degli interiors.