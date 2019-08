Massima espressione del Made in Italy, il megayacht di Crn lascia Ancona

Un’altra maestosa opera d’arte nautica di CRN, storico cantiere e brand di Ferretti Group specializzato nella costruzione di yacht completamente custom, è stata consegnata al suo armatore. Dopo l’emozionante cerimonia privata di varo tenutasi a marzo, il nuovo megayacht M/Y 135, fully-custom in acciaio e alluminio, ha lasciato l’ampia marina della Superyacht Yard e si appresta a navigare mostrando i suoi spettacolari volumi.

Questo yacht, che realizza appieno i desideri di un Armatore selettivo e determinato, è il fantastico risultato della nuova collaborazione tra CRN e gli studi di architettura Zuccon International Project, che ha curato le linee esterne, e Laura Sessa, che ne ha disegnato gli interiors. CRN M/Y 135 farà il suo debutto come anteprima mondiale al prossimo Monaco Yacht Show, in programma dal 25 al 28 settembre. Varata lo scorso marzo, sarà tra le protagoniste della kermesse monegasca come splendido emblema dell’artigianalità, del know how e della capacità costruttiva del cantiere navale italiano