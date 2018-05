Il superyacht di CRN vince il prestigioso Voyager's Award

CRN vince ai prestigiosi World Superyacht Awards 2018 con M/Y Constance 60 metri, aggiudicandosi il Voyager’s Award, che premia l’itinerario di navigazione più spettacolare realizzato nel 2017. Organizzato dal gruppo editoriale Boat International Media nell’elegante cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, l’evento celebra l’eccellenza del mondo nautico, coinvolgendo Armatori e personalità dello yachting internazionale.

Il riconoscimento testimonia ancora una volta la grande esperienza di CRN nella costruzione di megayacht all’avanguardia, caratterizzati da soluzioni progettuali innovative, che rendono la navigazione un’esperienza unica. All’inizio del 2017, l’Armatore di Constance e la sua famiglia hanno percorso, infatti, oltre 20.000 miglianel corso di una lunga e appassionante crociera nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico Meridionale. Partita dalla Florida, Constance ha raggiunto le Bahamas e Cuba, per proseguire verso le Isole Cayman e attraversare il Canale di Panama per giungere in Costa Rica. Dopo una tappa nei paradisi naturali incontaminati delle Coco Islands e delle Galapagos, lo yacht ha navigato alla volta della Polinesia Francese, dell’Isola di Cook e di Tonga per arrivare alle Isole Figi, per poi riprendere la rotta del ritorno verso la Florida.

Nata dalla collaborazione fra CRN e lo studio Zuccon International Project, M/Y Constance 60 metri è un megayacht pensato e disegnato per vivere al massimo il piacere della navigazione e il contatto con il mare in maniera costante, anche nei lunghi periodi. M/Y Constance ha dimostrato di essere capace di grandi performance di crociera, con un’autonomia di oltre 10.000 miglia a 11 nodi che le permette di attraversare facilmente l’oceano e fare ritorno.