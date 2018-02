Il nuovo superyacht di CRN, varato "Latona": 50 metri di dettagli sartoriali

Con una cerimonia privata, CRN ha varato questa mattina Latona 50 metri. Ispirata allo storico ‘Superconero’ degli anni Sessanta, Latona 50 metri segna il successo di una nuova collaborazione tra l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Interiors&Design di CRN con lo studio Zuccon International Project.

Il risultato è uno yacht dislocante in acciaio e alluminio dallo stile classico e dai dettagli ricercati, scelti uno a uno dal suo Armatore. L’equilibrio tra i volumi interni e il desiderio di rendere il prodotto il più snello possibile hanno portato alla realizzazione di uno yacht dalle linee filanti e dalla prua slanciata. Con i suoi 50 metri di lunghezza, un baglio di 8,60 metri e cinque ampi ponti, Latona si caratterizza per gli ampi volumi interni e le grandi finestrature che offrono all’Armatore e ai suoi ospiti un costante contatto con il mare. Le soluzioni progettuali implementate da CRN permettono di vivere appieno l’esperienza della navigazione, grazie al balcony utilizzabile in crociera e alla terrazza sul mare, apribile e godibile quando lo yacht è in rada. Il garage è allagabile, consentendo l’ingresso in acqua del tender senza l’impiego di una gru e trasformando un ambiente puramente tecnico in una zona living open air integrata al beach club.

«Ogni varo rappresenta un momento di grande orgoglio per il nostro Cantiere”, ha dichiaratol’Avvocato Alberto Galassi, CEO di CRN e del Gruppo Ferretti. “Questa complessa, splendida costruzione di 50 metri realizza il desiderio di un Armatore selettivo e determinato, che si è rivolto all’esperienza e alle capacità di CRN per il suo personale progetto, tramutando la sua visione in una magnifica nave». L’ultima nata dell’Atelier CRN, Latona 50 metri, sarà presentata in anteprima mondiale al Monaco Yacht Show 2018.