Xpo Osimo: incontro tra Regione, sindacati e dipendenti

ANCONA - La Regione Marche continuera' a lavorare per mantenere i posti di lavoro della Xpo di Osimo, piattaforma logistica prima di Auchan, ma poi passata a Conad. Oggi, a latere del consiglio regionale, il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, insieme al presidente del consiglio, Antonio Mastrovincenzo, e all'assessore al Lavoro, Loretta Bravi, ha ricevuto una delegazione delle rappresentanze sindacali e dei dipendenti per un aggiornamento sulla difficile situazione in atto con la struttura di fatto ferma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Abbiamo partecipato a tanti incontri formali e informali -dice Ceriscioli, riporta una nota-. Di tutta la vicenda Conad, quella della logistica e' la piu' complessa e riguarda oltre 100 persone. La richiesta e' quella di una cassa integrazione piu' lunga possibile che permetta di avere tempo per poter sistemare i lavoratori. Formalmente ancora non ci sono state risposte. Sappiamo che l'azienda vorrebbe limitare la cassa integrazione ad alcuni mesi. La Regione invece, insieme alle organizzazioni sindacali vuole chiedere un periodo piu' lungo per dare una possibilita' di ricollocazione. Non capiamo perche' avendone la possibilita', questa non si utilizzi per gestire la situazione e trovare una soluzione. Non ci sembra una richiesta complicata, sappiamo che si vuole chiudere la vicenda entro l'anno, ma un'azienda come Conad, per l'immagine che si e' costruita, dovrebbe dare una chance piu' importante a persone che attraverso Xpo hanno lavorato per lei". Sottolinea Mastrovincenzo: "Saro' parte attiva al tavolo con la proprieta' insieme all'assessore Loretta Bravi. Il nostro obiettivo e' quello di salvaguardare i posti di lavoro, perche' nella nostra regione non possiamo permettere che ci siano ulteriori e significativi tagli ai livelli occupazionali. Vogliamo fornire, inoltre, risposte concrete ai molteplici problemi posti al centro dell'attenzione dai lavoratori, che ormai da troppo tempo attendono di sapere quale sara' il loro futuro e chiedono un progetto chiaro di riorganizzazione». Conclude Bravi: «La regia istituzionale della Regione per la filiera logistica parte da subito. Non abbiamo mai abbassato la guardia dando per scontato che chiudesse, ma abbiamo puntato sulla virtuosita' del deposito attivo fin dal 1977. A breve incontreremo tutti gli interlocutori, dal ministro ai rappresentanti dell'azienda ai proprietari della piattaforma logistica di Osimo per fare chiarezza definitiva».