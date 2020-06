Würstel ripieni di chiodi, l'allarme dell'Oipa: «Chi ha sospetti vada dai carabinieri»

I nemici degli animali sono tornati a Brecce Bianche, dove sono stati trovati in strada dei würstel ripieni di chiodi. A recuperarli e rimuoverli sono stati i volontari dell’Oipa di Ancona, l’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali, sulla base delle segnalazioni ricevute dai residenti di via Crocioni: è in questa zona, all’altezza dei civici 11 e 15, che sono stati rinvenuti i wurstel potenzialmente mortali. L’associazione, sul proprio profilo Facebook, invita chiunque abbia sospetti a fornire informazioni ai carabinieri, a cui i responsabili della sezione dorica dell’Oipa si sono già rivolti per sporgere denuncia.

