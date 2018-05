Le fatine partner di Lucca Comics & Games, le Winx alla 52ma edizione del festival

LORETO - Rainbow e Lucca Comics & Games annunciano la loro partnership per la 52ma edizione del Festival Internazionale del fumetto, cinema di animazione, illustrazione e gioco, che si terrà a Lucca dal 31 ottobre al 4 novembre 2018. Due grandi realtà italiane del mondo dell’entertainment insieme nell’edizione dedicata al “Made in Italy”, per il target Kids and Family. Il magico mondo d’animazione della Rainbow sarà a portata di mano dei fan e farà sognare i visitatori del Family Palace e di tutta Lucca Comics & Games. Tantissime le sorprese riservate a loro, oltre ad una serie di attività ed eventi creati per trasportarli in una dimensione nuova, per sorprendere, giocare, imparare e divertirsi!!!

Inizieranno proprio al Festival i festeggiamenti per il 15mo anniversario delle Winx (le famose fatine ideate dal genio di Iginio Straffi nel 2004) che cadrà nel 2019. I visitatori potranno entrare nel loro mondo magico ed esplorare la mostra che verrà allestita al Family Palaceper ripercorrere la storia del Winx Club, una delle serie animate per bambini più amate in tutto il mondo, dai suoi esordi fino ad oggi. E restando nel mondo dei sogni, che però possono diventare realtà, un’iniziativa speciale è stata pensata e dedicata a tutti gli aspiranti animatori: potranno partecipare ad un contest per reinterpretare secondo il proprio stile il mondo Winx, con la possibilità per il vincitore di aggiudicarsi una borsa di studio per partecipare ad un corso alla Rainbow Academy di Roma, Scuola di Animazione 3D, Visual Effects e Games.

Una grande anteprima è riservata esclusivamente al pubblico del Lucca Comics & Games, che diventerà il palcoscenico della première mondiale di 44 Gatti, la nuova serie prescolare prodotta da Rainbow in collaborazione con l’Antoniano di Bologna. Lampo, Milady, Pilou e Polpetta (quattro simpaticissimi gatti che fanno parte della band Buffycats) non solo faranno divertire i più piccoli con le loro avventure, ma si faranno portatori di messaggi educativi e affronteranno temi quali la tolleranza, la diversità e la solidarietà, trasmettendo valori positivi sempre in modo divertente. E poi una grande festa per tutta la famiglia, l’Halloween Party, per divertirsi e viaggiare con la fantasia attraverso il mondo delle fiabe diRegal Academy, la serie di animazione prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction, che rivisita in chiave originale e con toni molto ironici e spiritosi, le favole più famose in un set ricco di ambientazioni grandiose.