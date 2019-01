Connettere tutta la città, arriva la Wifi pubblica gratuita

CORINALDO - Grazie all’iniziativa WiFi4EU, è stato assegnato al Comune di Corinaldo un buono per un valore di 15 mila euro per la realizzazione di una rete di hotspot Wi-Fi gratuiti. Il Bando Europeo WiFi ha selezionato 224 Comuni in Italia, dei quali quattro nelle Marche e uno nella provincia di Ancona che è appunto il Comune corinaldese.

L’iniziativa WiFi4EU promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l'Europa. I tempi stabiliti dall’Unione Europea per la realizzazione della rete sono 18 mesi e il Comune sta già lavorando alla adozione degli atti amministrativi e tecnici per l’attuazione del progetto. “Migliorare l’esperienza da vivere nel nostro borgo: è questo, fin dall’inizio del mandato amministrativo, uno degli obiettivi che stiamo portando avanti”, le parole dell’assessore all’Innovazione tecnologica e informazione al cittadino, Riccardo Silvi- La più importante forma di promozione del nostro borgo è infatti fatta da coloro che la vivono. Il nuovo progetto di reti WiFi si inserisce in un contesto di rivisitazione anche della segnaletica turistica e digitale di Corinaldo. Un altro finanziamento importante che arriva fuori dal bilancio comunale e che dimostra la capacità di questo comune di rintracciare, identificare e ottenere finanziamenti per progetti specifici. Un plauso va senza dubbio agli uffici comunali, per aver seguito tutto l’iter amministrativo europeo ed essere riuscito ad ottenuto il contributo.”