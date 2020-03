Waterfront, aggiudicato il lotto dei lavori: il porto pronto a brillare di luce nuova

E stato aggiudicato provvisoriamente il lotto dei lavori della nuova illuminazione del fronte mare di Ancona, nell'ambito della strategia di sviluppo sostenibile I.T.I. Waterfront di Ancona 3.0, con ribasso del 27,985% sull'importo soggetto a ribasso, pari a 1 milione 373.000 euro circa circa.

La nuova illuminazione si snoderà da Porta Pia attraverso via XXIX settembre, via della Loggia e fino al Lungomare Vanvitelli e interesserà anche parte del centro storico, dalla cattedrale di san Ciriaco, allo scalone san Francesco risalendo per via Pizzecolli. Sarà articolata con pali illuminanti nel lungomare e con pesate nel percorso del centro storico. Il progetto prevede l'affiancamento della illuminazione pubblica a quella monumentale per favorire una visione unitaria attraverso l'uso della luce artificiale e la valorizzazione delle emergenze architettoniche.