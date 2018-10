FLASH - L’asfalto si spacca e rivela una voragine profonda almeno 5 metri 

Si apre una voragine nell’asfalto e dalla superficie di via Moroder si vede una specie di galleria sotterranea. Sul posto sono intervenute el pattuglie della Polizia Municipale insieme all’assessore comunale alle Manutenzioni Stefano Foresi. Il piccolo cratere è stato scoperto intorno alle 19,30 da un residente che ha subito allertato i vigili urbani, arrivati sul posto con 2 pattuglie. Il diametro del cratere è di dimensioni minime, ma quando ci si affaccia per vedere cosa c'è sotto lo sguardo si apre su una vera caverna profonda almemo 5 metri e larga almeno altri 3 circa.

Off limits via Moroder, nel tratto compreso tra il civico 8 e via Antinori. Sul posto infatti sono intervenuti gli operai della ditta incaricata Multiservizi. L'operaio della ditta ha posto in sicurezza la zona con varie transenne e poi altre 3 barriere a protezione della voragine dove, solo per fortuna, non è passato nessuno.