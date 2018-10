Una voragine profonda 5 metri, al via i lavori per il ripristino della viabilità

E' già in corso da questa mattina, l'intervento degli addetti di Multiservizi in via Moroder, tra i civici 8-12, per ripristinare la sede stradale dopo l'apertura della voragine, profonda quasi 5 metri e larga oltre un metro, prodottasi ieri sera e provocata da infiltrazioni d'acqua in un'area dove sono presenti i sottoservizi della Multiservizi. Intorno alle 19.30 un residente della zona aveva allertato l'Amministrazione comunale che era intervenuta sul posto con due pattuglie della Polizia Municipale.

Gli agenti avevano provveduto a bloccare la strada, sopraggiunto il personale di Multiservizi l'area della voragine è stata transennata in attesa dei lavori odierni. “Grazie alle favorevoli condizioni meteo – ha spiegato l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi – l'intervento sarà terminato entro la giornata di oggi e, alla sua conclusione, ripristinata la regolare viabilità”.