Oltre 750 chili di pesce pescato illegalmente: scatta il maxi sequestro di vongole

Questa mattina i militari della Guardia Costiera di Ancona hanno sequestrato oltre 750 chili di vongole (denominazione scientifica Chamelea gallina), irregolarmente pescate e trasferite dalla motobarca che le aveva catturate ad un furgone per la successiva vendita. Secondo la guardia costiera le vongole sarebbero state poi presumibilmente vendute a mercati paralleli esterni all’ambito regionale, eludendo in tal modo i sistemi di controllo sanitari e di preservazione della specie ittica. Al trasgressore sono state elevate 4 sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro e l’intero pescato è stato sequestrato.

Il prodotto ittico in parola, dichiarato vivo e vitale dai veterinari dell’ASUR Marche, intervenuti su richiesta dei militari, è stato tempestivamente rigettato in mare mediante il personale della motovedetta CP 861.