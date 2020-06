Volotea riparte per Catania da Falconara, in tanti hanno già prenotato

E' confermato il 19 giugno parte il primo volo dall'aeroporto di Falconara a Catania con Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee. L'aeroporto di Falconara torna con i voli passeggeri e nel caso anche una bella sorpresa: fioccano le prenotazioni e già sul primo volo saranno ben 150 i passeggeri in partenza. Decollo previsto alle 18.45 dalla pista del Sanzio. Un viatico importante se si pensa che questo primo volo per Catania è soltanto il primo di una serie di collegamenti che la stessa compagnia farà partire a breve per Palermo, Cagliari e Olbia.

Del resto le analisi di mercato mostrano da tempo che in Italia i flussi interni stanno crescendo registrando molte prenotazioni sia per le città sia per le località turistiche. Per l'aeroporto delle Marche il debutto con i voli internazionali è fissato per i primi giorni del mese di luglio quando Ryanair darà avvio ai voli per Londra/Stansted, Bruxelles-CHarleroi e Dusseldor.