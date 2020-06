Volontariato, il Presidente Mastrovincenzo incontra le associazioni più impegnate

JESI - «Il volontariato è una risorsa preziosa per raggiungere le fasce più fragili della nostra comunità. Anche durante l'emergenza la solidarietà non si è mai fermata». Parole di speranza quelle del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo ha parlato lunedì 15 giugno ai volontari dell'associazione San Vincenzo de Paoli di Jesi, che, dall'inizio della pandemia, hanno assistito le famiglie in difficoltà, distribuendo generi alimentari e raccogliendo prodotti con il carrello solidale.

Il progetto ha coinvolto anche altre associazioni, tra cui ImpAct, Comunità di Sant'Egidio, Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile. «In queste settimane così critiche – ha sottolineato Mastrovincenzo – siete riusciti a fornire un aiuto concreto alle famiglie in disagio socio-economico, unendo le forze e facendo rete. Il volontariato è un settore fondamentale per la coesione sociale, per questo abbiamo previsto nella manovra economica approvata da Consiglio regionale e Giunta fondi specifici per sostenerlo». La richiesta di attenzione verso il terzo settore è stata sollecitata nelle scorse settimane anche in un atto di indirizzo approvato dal Consiglio regionale: «Una mozione che ho condiviso con convinzione – sostiene Mastrovincenzo – perché tantissime realtà non hanno mai fatto mancare il loro aiuto durante l'emergenza per il Coronavirus».