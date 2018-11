Volontaria rapita, la Regione esprime «sconcerto e vicinanza alla famiglia»

«Ho appreso con sconcerto del rapimento di Silvia Romano e voglio esprimere a mio nome e a nome della Regione Marche forte solidarietà e vicinanza vicina alla giovane Silvia, alla sua famiglia ed alla onlus marchigiana fanese. Si tratta purtroppo di un inqualificabile gesto rivolto a chi dedica la propria vita ad aiutare comunità in difficoltà in un paese lontano e si spende con serietà e totale dedizione, con poche risorse e tante difficoltà, per dare piccole ma importanti risposte alle diseguaglianze del mondo globalizzato».

Sono le parole di Manuela Bora, assessore alla Cooperazione Internazionale della Regione Marche alla notizia della giovane volontaria dell'associazione Africa Milele di Fano rapina in Kenya.