Croce Gialla, dalla Spagna una volontaria Erasmus. Attesa per l'assemblea dei soci

Assemblea dei soci ed una esperienza con l'Erasmus. Mese di giugno particolarmente intenso per la Croce Gialla di Ancona. Venerdì 21 giugno alle 21.30 (prima convocazione giovedì 20 alle ore 18) si terrà l'assemblea dei soci nei locali dell'associazione che si trova in via Ragusa 18. Oltre ad una parte definita straordinaria, con variazioni statutarie e adozione del nuovo statuto, è prevista la relazione morale del presidente, l’approvazione del bilancio consuntivo e la relazione del collegio sindacale oltre alla discussione e all’approvazione del bilancio preventivo per il 2019. L'assemblea è costituita da tutti i soci di età non inferiore ai 18 anni: ogni socio può portare un massimo di 3 deleghe e deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali che può avvenire anche il giorno dell'assemblea.

La Croce Gialla di Ancona in queste settimane sta ospitando una ragazza spagnola proveniente da Alicante, dove frequenta un istituto denominato IES1 Xàbia per un corso di specializzazione nell'emergenza sanitaria. Tramite l'Erasmus, la ragazza ha avuto la possibilità di salire sui mezzi della Croce Gialla di Ancona. Per l'associazione si è trattato di un vero e proprio appuntamento con la storia non avendo mai fatto questo tipo di esperienza nel settore dell'Erasmus.