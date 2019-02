Volo+Crociera da Ancona per le vacanze dell'estate: date e destinazioni

FALCONARA – Il 2019 è il quinto anno consecutivo in cui Costa Crociere propone la formula volo da Ancona + crociera, successo ormai consolidato che ha consentito a Costa di incrementare nel corso degli anni di collaborazione il numero di rotazioni e destinazioni raggiungibili direttamente dall’aeroporto delle Marche.

Queste le date e le destinazioni programmate per la stagione estiva 2019:

“ Capitali del Baltico ” con partenza da Ancona sabato 8 Giugno e sabato 27 Luglio ;

” con partenza da Ancona e ; “Crociere sui Fiordi” con partenza da Ancona venerdì 28 Giugno.

Con la formula volo + crociera per le capitali del Baltico, sarà possibile usufruire del volo diretto da Ancona a Stoccolma e imbarcarsi poi a bordo di Costa Magica per intraprendere una vacanza di una settimana alla scoperta di Svezia, Finlandia, Russia ed Estonia, viste dalla prospettiva unica del mare, tra il fascino e l’eleganza di città ricche di storia e paesaggi spettacolari. Paesaggio altrettanto spettacolare si può ammirare prenotando il volo + crociera alla scoperta dei Fiordi norvegesi: a bordo delle navi Costa sarà possibile ammirare la maestosità degli immensi labirinti d'acqua scavata dal mare penetrato per chilometri nel cuore della terra e i pittoreschi villaggi alla base di pareti di roccia e montagne da cui precipitano le imponenti cascate alimentate dai ghiacciai. Tutti gli itinerari di Costa con volo charter dall’aeroporto di Ancona prevedono la possibilità di consegnare il proprio bagaglio al check-in e ritrovarlo direttamente in cabina, per un viaggio all’insegna del più totale relax. Per informazioni e prenotazioni è sufficiente rivolgersi alla propria agenzia di viaggio di fiducia oppure contattare Costa Crociere al numero 800.902.902.