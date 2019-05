Precipita dal balcone sotto gli occhi dei vicini, donna in gravissime condizioni

E’ volata dal balcone di casa, sotto gli occhi dei vicini. Ora è ricoverata all’ospedale regionale, in prognosi riservata, una quarantenne di nazionalità romena residente a Jesi.

Il dramma si è consumato questa mattina attorno alle 10,30 in via San Francesco. Sono stati gli stessi vicini a lanciare l’allarme. Si tratterebbe di un gesto volontario. Subito da Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza, mentre sul posto intervenivano i medici e gli infermieri dell’automedica del 118 e i militi della Croce Verde di Jesi. La donna era a terra, quasi priva di sensi, ma respirava autonomamente. E’ caduta di schiena dopo essere volata dal secondo piano della sua abitazione, da un’altezza di circa 6 metri. Avrebbe approfittato di un momento di solitudine (il marito era al lavoro) per lanciarsi nel vuoto, per cause ancora da chiarire. Le sue condizioni sono molto gravi.