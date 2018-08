Chiudete le valige, andiamo a Berlino: ecco il nuovo volo da Ancona

La Germania si fa per tre con le Marche. Ai già attivi voli per Monaco e Dusseldorf, è attivo da oggi il nuovo collegamento con Berlino Tegel. Si vola con Easyjet per tutta la stagione estiva con due frequenze settimanali. Il decollo del primo volo da Ancona verso Berlino è stato salutato con la tradizionale cerimonia sul piazzale dell’aeroporto. I collegamenti – da e per Ancona – saranno operati a partire da oggi ogni lunedì e venerdì. Il lunedì con partenza da Ancona 13.05 per Berlino Tegel. Il venerdì con partenza da Ancona alle 13.00. Tegel è il principale aeroporto della capitale tedesca e dista dal centro appena 8 chilometri facilmente percorribili con i mezzi pubblici.



"La novità è parte della strategia di espansione del network easyJet - spiegano da Aerdorica - volta a garantire una maggiore offerta per i passeggeri italiani, sempre più connessi con le principali destinazioni europee, che all’aeroporto Falconara si traduce in più opzioni di viaggio per chi quest’estate partirà da Ancona. Recentemente – a fine giugno – la compagnia ha infatti inaugurato anche il nuovo volo che collega l’aeroporto marchigiano con Londra Gatwick. Aumentano dunque allo stesso tempo le opportunità turistiche della Regione Marche, in un periodo dell’anno in cui le principali attrazioni e località marittime dell’area marchigiana sono meta ideale per i turisti tedeschi e inglesi.