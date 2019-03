Ancona-Sharm El Sheikh, venerdì mattina partito il primo volo

Come da programma, oggi alle ore 10:30 è partito dall’aeroporto di Ancona per Sharm El Sheikh il primo di una catena di voli settimanali programmati da Marzo a Novembre in collaborazione con il tour operator Eden Viaggi. Ad inaugurazione del primo volo, i passeggeri in partenza al loro arrivo in aeroporto sono stati piacevolmente accolti da un piccolo buffet per festeggiare l’avvio dei collegamenti ed in fase di imbarco hanno ricevuto in omaggio un grazioso gadget in “tema aeroportuale”.

“E’ un vero piacere aver dato il benvenuto a questa operazione resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il tour operator Eden Viaggi. E’ importante sottolineare come i collegamenti per Sharm El Sheikh siano di fondamentale rilievo per il nostro territorio e per tutto il centro Italia in quanto favoriranno lo sviluppo massiccio di flussi di traffico leisure, offrendo la possibilità di volare verso una delle destinazioni più gettonate dai nostri viaggiatori” afferma la Dott.ssa Federica Massei, amministratore unico di Aerdorica. I voli per Sharm El Sheikh opereranno ogni venerdì, più precisamente da venerdì 22 Marzo per poi terminare venerdì 25 Novembre con partenza da Ancona alle ore 10:30 e arrivo previsto all’aeroporto di Sharm alle 14:30 locali.