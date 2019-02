Vivaservizi, approvato il nuovo budget economico-finanziario: investimenti per 22 milioni di euro

ANCONA – L’assemblea dei 44 soci che detengono il 100% del capitale di VivaServizi Spa ha approvato all’unanimità il budget economico-finanziario e degli investimenti 2019 che consentirà di proseguire il programma di investimenti che fanno riferimento al Piano d’Ambito e che guarda alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, alla manutenzione e rinnovamento delle reti di distribuzione di acqua potabile e delle reti fognarie ed alle opere di collettamento e di depurazione.

«Aldilà dei dati economici tutti ampiamente positivi - afferma Vivaservizi in una nota - a partire dalla posizione finanziaria, che consentiranno di realizzare, nel 2019, investimenti per oltre 22 milioni di euro e confermando il trend degli ultimi anni, la relazione della Presidente Chiara Sciascia esposta ai soci, ha evidenziato come, accanto alla mission tradizionale di attenzione ai soci e di un’efficiente gestione del Sistema Idrico Integrato, VivaServizi voglia proseguire sul percorso di crescente vicinanza alla propria comunità iniziata nello scorso autunno con il cambio di denominazione che distingue questa azienda rispetto alla più impersonale Multiservizi».

“Per questo – ha detto la presidente – stiamo lavorando perché il 2019 sia l’anno nel quale Viva Servizi faccia un passo avanti importante sulla sicurezza dei suoi impianti censendo oltre 800 complessi e dettagliando, per ognuno, gli eventuali interventi da effettuare per la messa in sicurezza. Questa ricognizione puntuale ci consentirà di assegnare delle priorità sulle quali intervenire con l’obiettivo di iniziare il percorso per ottenere, entro un paio di anni, le certificazioni di qualità e sicurezza (18001) e quella ambientale (14001)”. “Inoltre nel 2019 continueremo a mettere i nostri clienti al centro delle nostre attenzioni attraverso una comunicazione sempre più mirata, e per questo che ci stiamo già avvalendo della collaborazione di un professionista appositamente incaricato, ma anche migliorando la misurazione del livello di soddisfazione attraverso i totem installati nei 14 uffici clienti sul territorio. Prevediamo interventi sul sito internet aziendale e l’adozione di tecnologie che agevolino il contatto tra cliente ed azienda come la pubblicazione di una Applicazione per Mobile e Smartphone utile anche per prenotare il contatto allo sportello”. “Infine – ha concluso la Presidente - siamo particolarmente lieti di comunicare ai soci che nel 2019 ci sarà il kick-off del sistema di risk management: la nostra azienda esprime un enorme valore che deve essere protetto anche attraverso sistemi di gestione che individuino i rischi aziendali e formulino procedure e controlli volti a minimizzare la probabilità di una loro concreta manifestazione.