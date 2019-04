Al via il trekking dei cinque musei di Ancona

Domenica 5 maggio un trekking gratuito interamente dedicato ad "Ancona città di Musei": Partenza dalla Corte interna della Mole Vanvitelliana e su fino al Museo Diocesano del Duomo, passando per Museo Omero, Museo della Città, Pinacoteca, Museo Archeologico. L'iniziativa costituisce il primo incontro della città con il progetto MIRA, lanciato dal Comune di Ancona, un progetto che unisce i cinque musei cittadini in una rete che intende valorizzare Ancona dal punto di vista culturale e turistico, come città di Musei e di bellezza. Il sistema include un sito internet comune, comunicazione condivisa, progetti unificati e, forse già da questa estate, biglietto unico integrato.

Il Trekking urbano di domenica è dedicato proprio alla rete museale della città: per la prima volta, sarà possibile attraversare Ancona e fare tappa nei musei cittadini, con l'ausilio di guide esperte sia lungo il percorso che di fronte alle opere d'arte. Per l'occasione, ogni Museo inviterà a scoprire un'opera particolarmente significativa della propria collezione. In poche ore, i partecipanti al Trekking scopriranno il cuore della bellezza di Ancona, e avranno un assaggio delle sue preziose raccolte d'arte. Si parte dalla Mole Vanvitelliana alle 9:30 e si risale la china della bellezza cittadina fino al Duomo di San Ciriaco, fermandosi in ben cinque Musei.Gli itinerari, svolti da guide turistiche professionali della Cooperativa Opera, integreranno con ulteriori informazioni le informazioni dei rispettivi operatori museali sul patrimonio civico.

Per partecipare all'itinerario la prenotazione è obbligatoria (solo via email): prenotazioni@opera-coop.it, a partire da sabato prossimo (27 maggio). L'assessore alla cultura Paolo Marasca commenta "il nostro lavoro è custodire e far conoscere la bellezza delle raccolte cittadine, dei Musei, di tutta la città. MIRA è un grande strumento, e questa grandiosa passeggiata lo inaugura nel migliore dei modi. Dobbiamo ringraziare il personale dei Musei di Ancona e i responsabili delle collezioni, che hanno aderito con grande passione."