Covid, il virologo Silvestri: «Avanti tutta fino alla sconfitta del mostriciattolo»

«Avanti tutta, fino alla sconfitta definitiva del mostriciattolo». Esorta così Guido Silvestri, virologo italiano docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, che ribadisce ottimismo sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus nella sua rubrica quotidiana su Facebook. Prima notizia riportata: "Marche zero contagi", sorride lo scienziato - cresciuto a Senigallia, in provincia di Ancona. E in generale aggiunge: «La ritirata di Covid-19 continua imperterrita, cala ancora il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 in Italia da 521 a 505, quindi di altre 16 unità, e siamo ormai al 12,4% del valore di picco. Scende ancora anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 7.917 a 7.729, quindi di altre 188 unità), mentre i casi attivi totali scendono da 52.942 a 50.966, quindi di ben 1.976 unità, domani parleremo di una bellissima notizia sul fronte delle potenziali terapie».

