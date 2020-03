Medico dell'ospedale di Ancona isola il virus

La struttura di Virologia della clinica universitaria di Torrette ha isolato il virus come successo in altre città. Un fatto importante per Ancona e le Marche e che il presidente della Regione Luca Cerscioli ha commentato così: «Un fatto importante per la nostra struttura che non é solo sanitaria ma anche universitaria e questa è una dimostrazione di capacità».

Casi positivi e le condizioni delle Terapie intensive

Intanto casi positivi accertati nelle Marche sono raddoppiati rispetto a ieri e c'è anche un altro morto. Ad essere raddoppiati anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: 12 rispetto ai 6 di ieri. «Un dato che teniamo sotto controllo con grande attenzione é quello delle terapie intensive- premette Ceriscioli-. Per questi casi é essenziale avere a disposizione posti letto in camere singole di terapia intensiva. Ogni terapia intensiva ha normalmente un posto in isolamento che abbiamo usato per i primi sei pazienti. Da oggi però utilizziamo una camera di terapia intensiva tutta dedicata ai malati di coronavirus aumentando così i posti. Ed e' stata subito riempita perchè siamo passati da sei a 12 pazienti in terapia intensiva. Numeri assolutamente fuori dall'ordinario che richiedono un grande impegno da parte degli operatori sanitari a cui va dato un grande riconoscimento». Numeri straordinari ha detto dunque Ceriscioli, che infatti oggi ha chiamato il Ministro Speranza per chiedere misure straordinarie per tutte le Marche.